$81.62-0.0489.46+0.09

Стало известно точное время предзагрузки Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts назвала точное время предзагрузки приключения Star Wars Jedi: Survivor на всех платформах. Предзагрузка стартует менее чем через неделю.

Стало известно точное время предзагрузки Star Wars Jedi: Survivor
© Чемпионат.com
Время старта предзагрузки игры Star Wars Jedi: Survivor
  • PS5 и Xbox Series — 26 апреля в 7:00 мск.
  • Steam и EA App — 25 апреля в 18:00 мск.

Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Актёр Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding и озвучивший игровых персонажей в некоторых проектах, сообщил, что был рад поработать над Star Wars Jedi: Survivor.

Ранее об участии Томми Эрла Дженкинса не сообщалось. Судя по всему, актёра приглашали сыграть какого-то персонажа для игры, но какого именно, неизвестно. Возможно, это будет не очень большая роль.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам предстоит взять на себя роль джедая Кэла Кестиса и отправиться в новое приключение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий