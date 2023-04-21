Atari выкупила права на более чем 100 классических игр

Компания Atari приобрела более 100 классических компьютерных и консольных игр от Accolade, Micropose и Infogrames, что знаменует возвращение «на родину» некоторых интеллектуальных собственностей Atari.

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Покупка включает такие игры, как серия Demolition Racer, Bubsy и Hardball, а также добавление самой торговой марки Accolade в коллекцию Atari.

Уэйд Розен, генеральный директор Atari, сказал, что многие из этих игр являются частью истории Atari, и поклонники могут ожидать их переиздания в физических и цифровых форматах и даже портирования на современные консоли.