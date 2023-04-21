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53 минуты назад

Да, компания еще жива: Atari выкупила права на более чем 100 классических игр

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Компания Atari приобрела более 100 классических компьютерных и консольных игр от Accolade, Micropose и Infogrames, что знаменует возвращение «на родину» некоторых интеллектуальных собственностей Atari.

Atari выкупила права на более чем 100 классических игр
Фото: UnsplashUnsplash

Покупка включает такие игры, как серия Demolition Racer, Bubsy и Hardball, а также добавление самой торговой марки Accolade в коллекцию Atari.

Уэйд Розен, генеральный директор Atari, сказал, что многие из этих игр являются частью истории Atari, и поклонники могут ожидать их переиздания в физических и цифровых форматах и даже портирования на современные консоли.

Возможно, что у компании получится переиздать существующие игры на современных консолях и создать новые адаптации прошлых продуктов. И если повезет, компания вернется в игровую индустрию, легендарной фигурой в которой она была ранее.

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