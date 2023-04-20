Игры будут загружаться намного быстрее: Microsoft обновила DirectStorage

Компания Microsoft выпустила значительное обновление API DirectStorage, которое позволяет ускорить время загрузки игр. В DirectStorage 1.2 добавлена поддержка жестких дисков, что было одной из основных просьб разработчиков.

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DirectStorage обращается к игровым файлам без буферизации, что компенсирует время, затрачиваемое на поиск данных, но делает его непригодным для традиционных жестких дисков.

Однако новое обновление позволяет графическим процессорам получать доступ к данным непосредственно с жестких дисков и распаковывать сжатые игровые ресурсы на лету.