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1 час назад

Игры будут загружаться намного быстрее: Microsoft обновила DirectStorage

Ferra.ru

Компания Microsoft выпустила значительное обновление API DirectStorage, которое позволяет ускорить время загрузки игр. В DirectStorage 1.2 добавлена поддержка жестких дисков, что было одной из основных просьб разработчиков.

Игры будут загружаться намного быстрее: Microsoft обновила DirectStorage
Фото: Ferra.ruFerra.ru

DirectStorage обращается к игровым файлам без буферизации, что компенсирует время, затрачиваемое на поиск данных, но делает его непригодным для традиционных жестких дисков.

Однако новое обновление позволяет графическим процессорам получать доступ к данным непосредственно с жестких дисков и распаковывать сжатые игровые ресурсы на лету.

Разработчики игр также могут получать обратную связь о том, использует ли их игра CPU или GPU для распаковки, гарантируя, что производительность не пострадает из-за несовместимых алгоритмов сжатия. Обновление также ослабило требования к аппаратному обеспечению: первоначально поддерживались только диски NVMe, затем диски AHCI (SATA), а теперь и традиционные жесткие диски.

Игры,Microsoft,
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