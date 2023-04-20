Ведущий PC Gaming Show и бывший про-игрок Starcraft основал игровую студию

Ведущий PC Gaming Show и бывший профессиональный игрок в Starcraft Шон Плотт (Day9) объявил о создании собственной студии по разработке игр. Судя по всему, она получила название Day9's Game Studio и уже ищет работников в штат.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В данный момент Шон планирует создать многопользовательскую стратегическую игру для PC. Видимо, при разработке будет учтено его киберспортивное прошлое. Ранее Плотт говорил, что киберспорт станет развлечением будущего.

«Я основал игровую студию. У нас есть финансирование и мы нуждаемся в сотрудниках. Если у вас есть интерес поработать над многопользовательской стратегией для PC, то у нас открыты вакансии технического директора и арт-директора».



Шон Плотт

Судя по вакансиям на сайте студии, проект находился в разработке уже несколько лет и имеет рабочие прототипы на движке Unreal Engine. Плотт ответил на некоторые вопросы издания PC Gamer, но не стал вдаваться в подробности.

Стало известно, что Шон вместе с командой начал искать инвесторов после того, как появилась уверенность в качестве прототипов. Делиться информацией он не хочет, поскольку игра сильно меняется в ходе разработки. Сейчас Плотт мечтает поскорее продемонстрировать игровой процесс проекта.