Cyberpunk 2077 на PC получила хотфикс с исправлением вылетов

Для Cyberpunk 2077, которая в этом месяце на PC получила обновление с графическим режимом Overdrive Mode, был выпущен хотфикс для компьютерной версии. Он призван исправить несколько свежих проблем и уже доступен для загрузки.
Были убраны две ошибки, которые приводили к вылету игры — в том числе во время финального задания. Кроме того, теперь настройка динамического разрешения будет выключенной, если активирована трассировка пути. Версия игры не изменится, но исправления могут негативно сказаться на работоспособности модификаций.
Ранее фанаты подробно сравнили Cyberpunk 2077 с режимом Overdrive Mode и без него, а энтузиаст выпустил модификацию, которая улучшает освещение без RTX. Кстати, дополнение Phantom Liberty вряд ли получит русскую локализацию. Также разработчики рассказали о причинах для вырезания контента из игры.