Cyberpunk 2077 на PC получила хотфикс с исправлением вылетов

Для Cyberpunk 2077, которая в этом месяце на PC получила обновление с графическим режимом Overdrive Mode, был выпущен хотфикс для компьютерной версии. Он призван исправить несколько свежих проблем и уже доступен для загрузки.

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Были убраны две ошибки, которые приводили к вылету игры — в том числе во время финального задания. Кроме того, теперь настройка динамического разрешения будет выключенной, если активирована трассировка пути. Версия игры не изменится, но исправления могут негативно сказаться на работоспособности модификаций.