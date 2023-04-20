Для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышло обновление с новым драконом и квестами
Monster Hunter Rise: Sunbreak, которая появится на PlayStation и Xbox уже 28 апреля, получила свежее бесплатное обновление. Оно стало пятым по счёту и привнесло большое количество нового контента.
Стоит выделить древних драконов Амацу, которые могут управлять погодой и вызывать разрушительные штормы. Когда драконы разгневаются, штормы начинают окутывать местность шквалом молний. Движения Амацу похожи на танец, поскольку существа скользят по воздуху с помощью перепонок крыльев.
Также добавили новых монстров, увеличили уровень расследования аномалий до 300, появилась цепочка квестов со специальными наградами. Из платного контента появился новый набор дизайнерских стикеров. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице в Steam.
В июне должно выйти последнее контентное обновление для Sunbreak. Оно добавить в проект ещё одну разновидность монстра. Фанаты в комментариях предполагают, что им может стать вариация древнего дракона Малзено.
Разработчики также провели трансляцию, которую посвятили новинкам пятого обновления. В ролике можно увидеть дракона Амацу в действии, новый набор стикеров и отрывки из сюжетных квестов.
Monster Hunter Rise: Sunbreak на данный момент доступна на PC и Nintendo Switch. Игроки на PlayStation и Xbox с 28 апреля получат доступ ко всему бесплатному контенту вплоть до версии 13. Остальные новинки стоит ожидать после лета этого года.