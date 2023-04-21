48-летняя мать случайно вышла в полуфинал турнира по Candy Crush с призом в $250 тыс.

Американка Эррин Роден случайно приняла приглашение на участие в крупном турнире по мобильной игре Candy Crush с призовым фондом $250 тыс. и вышла в полуфинал. Об этом сообщает портал Kotaku.
Роден — 48-летняя мать троих детей, работающая в компании по производству крыш в Колумбусе, штат Огайо. О случившемся в Twitter рассказала ее дочь. Как оказалось, Роден случайно нажала кнопку «Принять», когда ей пришло всплывающее уведомление, но она не обратила на это внимание. Она продолжила играть в Candy Crush как обычно, но вскоре узнала, что стала участницей турнира Candy Crush Saga All Stars Tournament. При этом ее рейтинг оказался настолько высок, что женщина прошла сразу в полуфинал.
«Раньше я много играла в видеоигры. Потом я перешла на Candy Crush. У меня синдром дефицита внимания, поэтому мне нужно всегда заниматься десятью вещами одновременно. Игра помогает мне занять мозг и сосредоточиться. Играть я начала около 10 лет назад», — заявила киберспортсменка.
Впоследствии Роден вылетела из турнира, но заявила, что совсем не расстроилась. По ее словам, она не вкладывает деньги в игру, предпочитая смотреть рекламные ролики, когда это требуется.