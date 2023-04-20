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Новый патч в The Sims 4 изменил внешность симов и превратил персонажей в вампиров

На днях в The Sims 4 вышло очередное обновление, которое добавило в игру комплекты «Сокровища из подвала» и «Теплица мечты». Судя по всему, апдейт что-то сломал — пользователи начали сообщать о странных графических багах.

Новый патч в The Sims 4 превратил персонажей в вампиров
© Чемпионат.com

После патча, как заявляют игроки, их персонажи начали выглядеть совсем не так, как выглядели до этого. У многих симов сильно изменилась структура лица: увеличилось расстояние между глазами, уменьшился нос, а у кого-то даже слегка изменился оттенок кожи.

Но самые страшные изменения произошли с зубами героев. Некоторые симы начали выглядеть как настоящие вампиры с удлинёнными клыками. И ведь совсем недавно это были самые обычные персонажи.

SIMSCOMMUNITY
SIMSCOMMUNITY
SIMSCOMMUNITY

Разработчики The Sims 4 уже отреагировали на ситуацию и заявили, что изучают проблему. Судя по всему, ждать исправлений в самое ближайшее время пока не стоит.

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