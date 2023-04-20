Sony значительно повысила цены на свои игры в Steam для ряда стран

В сети обратили внимание, что Sony значительно подняла цены на некоторые игры в Steam для отдельных стран.

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Так, в список попали God of War, ремастер «Человека-паука», Sackboy: A Big Adventure и Returnal. А в число «пострадавших стран» входят Аргентина, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Япония и Южная Корея.

Новая стоимость зависит от самой игры и страны — к примеру, в Канаде ценник всех четырёх проектов вырос на 10 долларов, достигнув максимального роста в 17%. Хуже ситуация оказалась в Японии, где рост добрался до 32,5%.

Но особенно сильно досталось Аргентине, где цена God of War выросла более чем вдвое — с 4199 песо до 8499 песо. Стоимость ремастера «Паука» увеличилась в два раза, а повышение ценников Sackboy и Returnal составило целых 67%.

Общие показатели роста: