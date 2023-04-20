Sony значительно повысила цены на свои игры в Steam для ряда стран

Sony значительно повысила цены на свои игры в Steam для некоторых стран
В сети обратили внимание, что Sony значительно подняла цены на некоторые игры в Steam для отдельных стран.
Так, в список попали God of War, ремастер «Человека-паука», Sackboy: A Big Adventure и Returnal. А в число «пострадавших стран» входят Аргентина, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Япония и Южная Корея.
Новая стоимость зависит от самой игры и страны — к примеру, в Канаде ценник всех четырёх проектов вырос на 10 долларов, достигнув максимального роста в 17%. Хуже ситуация оказалась в Японии, где рост добрался до 32,5%.
Но особенно сильно досталось Аргентине, где цена God of War выросла более чем вдвое — с 4199 песо до 8499 песо. Стоимость ремастера «Паука» увеличилась в два раза, а повышение ценников Sackboy и Returnal составило целых 67%.
Общие показатели роста:
- Аргентина — с 5999 песо до 9999 песо;
- Канада — с 69,99 долларов до 79,99 долларов;
- Чили — с 39500 песо до 42000 песо;
- Китай — с 379 юаней до 414 юаней;
- Колумбия — с 194000 песо до 219000 песо;
- Япония — с 5900 иен до 7590 иен;
- Южная Корея — с 58800 вон до 62800 вон.