Слух: Ubisoft отменила королевскую битву по Splinter Cell

В сети появилась информация о том, что Ubisoft якобы отменила неанонсированную королевскую битву под названием Splinter Cell: Hunters. Автор слуха утверждает, что он был одним из плейтестеров игры.

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Сообщается, что до официального анонса Splinter Cell: Hunters оставались буквально «недели», но Ubisoft решила свернуть проект. Последнее игровое тестирование проводилось в июле прошлого года.

Splinter Cell: Hunters представляла собой совершенно новую королевскую битву в формате PvPvE от третьего лица. В ней было несколько Оперативников, настраиваемых классов и ночная карта. Пары игроков должны были заниматься поиском и устранением важных целей, попутно сражаясь с конкурентами и ИИ-противниками.

Те, кому удавалось уничтожить цели раньше всех (и выжить), могли обчистить тайники и покинуть карту. Похоже, что всего на карте могло находиться до 30 игроков. Среди других особенностей отменённой Splinter Cell: Hunters также отмечаются:

внутриигровая система прокачки;

партнёрская механика передвижения;

гаджеты;

функция, позволяющая превратить поверженных игроков в «наёмников», которые возвращались в игру для убийства шпиона.