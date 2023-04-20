Слух: Ubisoft отменила королевскую битву по Splinter Cell за «недели» до её анонса
В сети появилась информация о том, что Ubisoft якобы отменила неанонсированную королевскую битву под названием Splinter Cell: Hunters. Автор слуха утверждает, что он был одним из плейтестеров игры.
Сообщается, что до официального анонса Splinter Cell: Hunters оставались буквально «недели», но Ubisoft решила свернуть проект. Последнее игровое тестирование проводилось в июле прошлого года.
Splinter Cell: Hunters представляла собой совершенно новую королевскую битву в формате PvPvE от третьего лица. В ней было несколько Оперативников, настраиваемых классов и ночная карта. Пары игроков должны были заниматься поиском и устранением важных целей, попутно сражаясь с конкурентами и ИИ-противниками.
Те, кому удавалось уничтожить цели раньше всех (и выжить), могли обчистить тайники и покинуть карту. Похоже, что всего на карте могло находиться до 30 игроков. Среди других особенностей отменённой Splinter Cell: Hunters также отмечаются:
- внутриигровая система прокачки;
- партнёрская механика передвижения;
- гаджеты;
- функция, позволяющая превратить поверженных игроков в «наёмников», которые возвращались в игру для убийства шпиона.
Стоит отметить, что изначально слух о Splinter Cell: Hunters появился на 4Chan, а уже затем привлёк к себе внимание пользователей Reddit. Поэтому относиться к этой информации стоит с определенной долей недоверия. При этом сама Ubisoft в прошлом году сообщала об отмене четырёх проектов, два из которых — так и не были анонсированы. Возможно, что среди них как раз была и Splinter Cell: Hunters.