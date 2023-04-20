Геймерша прошла Elden Ring при помощи силы мысли

Выступающая под ником Perrikaryal британо-канадская Twitch-стримерша Пэрри Карьял прошла хардкорную игру Elden Ring, используя вместо контроллера аппарат ЭЭГ, который считывал сигналы ее мозга и преобразовывал их в команды для персонажа. Об этом Карьял сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Twitch Twitch

Впервые Карьял прославилась еще в начале 2023 года, когда показала, что в Elden Ring в принципе можно играть при помощи ЭЭГ. Тогда же стало известно, что процесс этот довольно сложный, поскольку требует долгих тренировок и настроек аппарата.

По итогу девушке так и не удалось переложить управление на свой мозг полностью, поэтому для перемещения ей все же пришлось использовать контроллер. Однако остальные действия вроде атаки и активации лечебных зелий она выполняла при помощи считывателя сигналов мозга.

«Наконец-то я прошла Elden Ring, используя только свой разум во всем, кроме движения. Спасибо всем за поддержку. Я уже начала следующий проект. Следите за обновлениями», – написала стримерша у себя в Twitter.

На Twitch-канал Perrikaryal подписаны 16,4 тыс. человек. Еще в январе поклонников у Карьял было около 10 тыс.