Фанат показал реалистичный Вайтран из «Скайрима» на движке Unreal Engine 5
Автор YouTube-канала Leo Torres выпустил видео, в котором показал, как бы выглядел город Вайтран из «Скайрима» на движке Unreal Engine 5.
В начале можно увидеть кинематографическую постановку, с помощью которой можно рассмотреть город с разных ракурсов. Затем автор переключился на режим от первого лица и походил по Вайтрану. Важно отметить, что город в ролике получился заметно больше того, что было в самой игре.
Видео получилось спокойным. В нём нет никаких сражений и даже других NPC — только главный герой и пустой, атмосферный город.
Видео доступно на YouTube-канале Leo Torres. Права на видео принадлежат Bethesda.
По словам автора ролика, его цель была в том, чтобы показать наиболее реалистичный «Скайрим», а благодаря Unreal Engine 5 и современным технологиям это удалось сделать на все сто.