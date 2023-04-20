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1 час назад

Авторы реалистичного шутера Unrecord показали свежий геймплей ранней версии игры

Игромания.руиещё 3

В прошлом году мы рассказывали о реалистичном шутере с эффектом «нагрудной камеры», который создавался инди-разработчиком Александром Спиндлером на движке Unreal Engine 5. Теперь же проект обзавёлся официальным названием, издательством и свежей геймплейной демонстрацией.

Авторы шутера Unrecord показали свежий геймплей ранней версии игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Шутер Unrecord разрабатывается под крылом французской студии DRAMA, а Спиндлер выполняет роли программиста и одного из геймдиректоров. Отметим, что свежий ролик с геймплеем демонстрирует раннюю версию игры и не отражает финальный проект.

Unrecord — это захватывающий тактический шутер с глубокими диалогами, инновационной игровой механикой, сложными моральными дилеммами и уникальной системой стрельбы. Сюжет игры напомнит детективный роман или триллер: главному герою предстоит расследовать несколько уголовных дел и противостоять разнообразным преступникам.

DRAMA не раскрывает планы на дату релиза Unrecord — пока игру можно только добавить «в желаемое» в Steam.

Игры,Громкие уголовные дела ,
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