Авторы шутера Unrecord показали свежий геймплей ранней версии игры

В прошлом году мы рассказывали о реалистичном шутере с эффектом «нагрудной камеры», который создавался инди-разработчиком Александром Спиндлером на движке Unreal Engine 5. Теперь же проект обзавёлся официальным названием, издательством и свежей геймплейной демонстрацией.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Шутер Unrecord разрабатывается под крылом французской студии DRAMA, а Спиндлер выполняет роли программиста и одного из геймдиректоров. Отметим, что свежий ролик с геймплеем демонстрирует раннюю версию игры и не отражает финальный проект.

Unrecord — это захватывающий тактический шутер с глубокими диалогами, инновационной игровой механикой, сложными моральными дилеммами и уникальной системой стрельбы. Сюжет игры напомнит детективный роман или триллер: главному герою предстоит расследовать несколько уголовных дел и противостоять разнообразным преступникам.