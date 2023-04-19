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В США цены на флагманские видеокарты RTX 4090 и 4080 упали ниже рекомендованных

Часть американских ритейлеров начали предлагать графические карты NVIDIA RTX 4090 и 4080 со скидками, снижая их цену ниже рекомендуемой производителем.

В США цены на флагманские видеокарты RTX 4090 и 4080 упали ниже рекомендованных
© Ferra.ru

Отметим, что речь идёт о топовых моделях, которые являются самыми быстрыми представителями линейки Ada Lovelace от NVIDIA и стоят более $1000.

Ранее сообщалось, что NVIDIA предоставляет своим партнёрам-производителям скидки на определённые видеокарты, что могло бы снизить цены на линейку RTX 40XX.

При этом официально бренд не планирует снижать цены до тех пор, пока конкуренты не вынудят сделать этого. Тем временем AMD уже снизила цены на свои адаптера: например, на Radeon RX 7900 XT теперь 849 долларов, чтобы конкурировать с RTX 4070 Ti за 799 долларов.

Стоит отметить, что снижение цен на RTX 4090 и 4080 — это временные акции и скидки. Они не будут длиться вечно и не предоставляются NVIDIA официально.

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