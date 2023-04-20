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22 минуты назад

Определились все участники плей-офф IEM Rio 2023 по CS:GO

Игромания.руиещё 4

Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO, который проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро, вышел на финишную прямую. Уже определились участники плей-офф.

Определились все участники плей-офф IEM Rio 2023 по CS:GO
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, в первом четвертьфинале сыграет FURIA Esports и Heroic, а во втором — BIG и Team Vitality. А вот Natus Vincere и Cloud9 заняли первые места в своих группах. Они начнут вступят в игру с полуфиналов. На снимке с liquipedia.net можно увидеть итоговое расположение команд с 7-го по 16-е места.

Скриншот

Турнир проходит с 17 по 23 апреля. Команды разыгрывают 250 тыс долларов. Победителю помимо части призового фонда достанется слот IEM Cologne 2023.

Игры,Intel,
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