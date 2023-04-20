Определились все участники плей-офф IEM Rio 2023 по CS:GO

Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO, который проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро , вышел на финишную прямую. Уже определились участники плей-офф.

Так, в первом четвертьфинале сыграет FURIA Esports и Heroic, а во втором — BIG и Team Vitality. А вот Natus Vincere и Cloud9 заняли первые места в своих группах. Они начнут вступят в игру с полуфиналов. На снимке с liquipedia.net можно увидеть итоговое расположение команд с 7-го по 16-е места.