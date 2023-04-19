Valve признала факт разработки нового VR-шлема и сразу нескольких игр для него

В интервью корейскому сайту This Is Game, дизайнер продуктов Valve Грег Кумер сообщил о разработке компанией нового VR-шлема.

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И это очень интересный факт, т.к. корпорация изначально вышла на рынок виртуальной реальности в 2019 году с выпуском Valve Index, а затем сосредоточилась на разработке портативного ПК и игровой консоли Steam Deck.

Valve, известная своей платформой Steam и культовыми сериями игр Half-Life и Portal, продолжает развивать свои VR-технологии. В прошлом году компания подала патент на новый VR-контроллер.

В рамках интервью, Кумер заявил, что Valve активно работает над новым VR-шлемом, но пока не может рассказать о конкретных деталях. Вместе с тем он также заявил, что внутри компании трудятся сразу над несколькими проектами для устройства.