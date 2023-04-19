$81.65+0.0589.37-0.20

Valve признала факт разработки нового VR-шлема и сразу нескольких игр для него

В интервью корейскому сайту This Is Game, дизайнер продуктов Valve Грег Кумер сообщил о разработке компанией нового VR-шлема.

Valve признала факт разработки нового VR-шлема и сразу нескольких игр для него
© Ferra.ru

И это очень интересный факт, т.к. корпорация изначально вышла на рынок виртуальной реальности в 2019 году с выпуском Valve Index, а затем сосредоточилась на разработке портативного ПК и игровой консоли Steam Deck.

Valve, известная своей платформой Steam и культовыми сериями игр Half-Life и Portal, продолжает развивать свои VR-технологии. В прошлом году компания подала патент на новый VR-контроллер.

В рамках интервью, Кумер заявил, что Valve активно работает над новым VR-шлемом, но пока не может рассказать о конкретных деталях. Вместе с тем он также заявил, что внутри компании трудятся сразу над несколькими проектами для устройства.

Учитывая успех Steam Deck, который стал возможным благодаря доступной цене и удобству использования, Valve может взять на вооружение этот опыт и применить его к своим VR-разработкам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий