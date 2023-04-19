Студия Maincast перестала проводить русскоязычные трансляции

Студия Maincast, которая организовывает киберспортивные трансляции, приняла решение полностью отказаться от русскоязычных трансляций. Однако у компании остались эксклюзивные права на комментирование турниров ESL на украинском языке до 2027 года.
Канал «Новости киберспорта», который связан со студией, сообщает, что Maincast все права на русскоязычные трансляции передал Paragon Events. Сама студия будет развивать эфиры на украинском, белорусском и казахстанском языках.
Комментатор Виталий v1lat Волочай рассказал, что в последние месяцы студия активно развивала украиноязычный сегмент. Сейчас на это не хватает ресурсов, тогда как есть желание делать больше качественного контента на украинском языке.