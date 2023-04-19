Студия Maincast перестала проводить русскоязычные трансляции

Студия Maincast, которая организовывает киберспортивные трансляции, приняла решение полностью отказаться от русскоязычных трансляций. Однако у компании остались эксклюзивные права на комментирование турниров ESL на украинском языке до 2027 года.

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Канал «Новости киберспорта», который связан со студией, сообщает, что Maincast все права на русскоязычные трансляции передал Paragon Events. Сама студия будет развивать эфиры на украинском, белорусском и казахстанском языках.