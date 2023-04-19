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1 час назад

Студия Maincast перестала проводить русскоязычные трансляции

Игромания.ру

Студия Maincast, которая организовывает киберспортивные трансляции, приняла решение полностью отказаться от русскоязычных трансляций. Однако у компании остались эксклюзивные права на комментирование турниров ESL на украинском языке до 2027 года.

Студия Maincast перестала проводить русскоязычные трансляции
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Канал «Новости киберспорта», который связан со студией, сообщает, что Maincast все права на русскоязычные трансляции передал Paragon Events. Сама студия будет развивать эфиры на украинском, белорусском и казахстанском языках.

Комментатор Виталий v1lat Волочай рассказал, что в последние месяцы студия активно развивала украиноязычный сегмент. Сейчас на это не хватает ресурсов, тогда как есть желание делать больше качественного контента на украинском языке.

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