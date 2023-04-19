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1 час назад

Автор Dying Light поинтересовался у геймеров, за кого они хотят играть в третьей части

Чемпионат.com

Директор игровой франшизы Dying Light Тимон Смектала решил провести в своих соцсетях опрос о том, кого геймеры хотели бы видеть главным героем третьей части.

Автор Dying Light поинтересовался у геймеров, за кого они хотят играть в третьей части
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Руководитель Techland сразу оговорился, что не стоит считать это намёком на релиз, но не стал полностью отказываться от планов на третью часть.

Это не анонс Dying Light 3! Но сегодня мы обсуждали в чате последние детали обновления (до него осталось три дня!) и не смогли договориться… Поэтому, пожалуйста, помогите: если мы будем делать DL3, каким бы вы больше всего хотели видеть главного героя?

Сейчас опрос закрыт — с большим отрывом победил вариант «агент ВГМ» (42,8% голосов). Пользователи отмечают, что играть за ставшего хорошим злодея будет намного интереснее с точки зрения сюжета.

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