Автор Dying Light поинтересовался у геймеров, за кого они хотят играть в третьей части

Это не анонс Dying Light 3! Но сегодня мы обсуждали в чате последние детали обновления (до него осталось три дня!) и не смогли договориться… Поэтому, пожалуйста, помогите: если мы будем делать DL3, каким бы вы больше всего хотели видеть главного героя?