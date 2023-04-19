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Новая Minecraft Legends получила смешанные отзывы в Steam

Спустя менее суток с момента релиза Minecraft Legends получила смешанные отзывы в Steam. Некоторые пользователи хвалят новинку за наличие русской локализации и интересный сеттинг, другие — критикуют за неудобные механики, баги и скучный геймплей.

Новая Minecraft Legends получила смешанные отзывы в Steam
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Вот что пишут о Minecraft Legends в Steam:

Супер скучная игра! Неудобное управление армией, кривой дубляж, куча багов.

Игра реально топ, но есть косяки с озвучкой на русском языке, не хватает в моментах иконок, а также в режиме стройки не помешал бы курсор.

Какая же это скучная игра. Только фанату Minecraft зайдет т.к. лор есть. Но как игрок, желающий просто поиграть в хорошую игру, я получил какую-то душнильню.

С мужиками после завода самое то!

Игра не плоха. Я играл в Minecraft Dungeons раньше, и она мне очень понравилась. Сейчас тоже не плохо, но кажется, чего-то не хватает.

Minecraft Legends недоступна для покупки в России, но она уже появилась на торрентах.

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