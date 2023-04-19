Закрытая бета XDefiant может затянуться из-за проблем с серверами

Ubisoft может продлить срок проведения закрытой беты командного шутера XDefiant из-за серьёзных проблем с серверами.

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Первоначально бету планировали завершить 23 апреля, но из-за сетевых недостатков многие не смогли нормально оценить новинку. Поэтому исполнительный продюсер проекта Марк Рубин отметил, что студия обсудит возможность расширения сроков беты.

Ubisoft уже выпустила ряд обновлений, которые должны были исправить проблемы, но полностью изменить ситуацию не удалось. К примеру, на PS5 технические сложности заставляли игроков перезапускать шутер, чтобы «пробиться» к матчам.

Кроме того, возникали проблемы с прогрессом, поэтому разработчикам просто пришлось открыть контент для пользователей. Рубин заявил, что все эти недостатки не прошли мимо авторов и извинился за неудачный опыт беты.