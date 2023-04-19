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1 час назад

Нейросеть показала пошлый шкаф Элеанору из Atomic Heart в образе девушки

Газета.Ru

Энтузиаст с помощью нейросети показал ремшкаф Элеанору из игры Atomic Heart в образе девушки. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Нейросеть показала пошлый шкаф Элеанору из Atomic Heart в образе девушки
Фото: Газета.руГазета.ру

Нейросеть Midjourney⁠⁠, которую использовал энтузиаст с ником Teiljarga, позволила ему представить, как бы выглядела Элеанора, холодильник с похотливым характером из игры Atomic Heart, если бы она была девушкой. ИИ создал несколько картинок в разной стилистике, в том числе аниме.

Элеанора — это один из персонажей игры Atomic Heart. Это ремонтный шкаф, созданный на базе холодильника, который флиртует с главным героем. Элеанора появляется в начале игры и помогает игроку в прокачке оружия и умений. Ее образ, как и образ близняшек, стал поводом для создания множества мемов в интернете.

Atomic Heart — это шутер в альтернативном мире 1950-х годов, где СССР развил передовые технологии в области энергетики и робототехники. Игра вышла 21 февраля 2023 года на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК под управлением Windows.

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