Нейросеть показала пошлый шкаф Элеанору из Atomic Heart в образе девушки

Энтузиаст с помощью нейросети показал ремшкаф Элеанору из игры Atomic Heart в образе девушки. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.
Нейросеть Midjourney, которую использовал энтузиаст с ником Teiljarga, позволила ему представить, как бы выглядела Элеанора, холодильник с похотливым характером из игры Atomic Heart, если бы она была девушкой. ИИ создал несколько картинок в разной стилистике, в том числе аниме.
Элеанора — это один из персонажей игры Atomic Heart. Это ремонтный шкаф, созданный на базе холодильника, который флиртует с главным героем. Элеанора появляется в начале игры и помогает игроку в прокачке оружия и умений. Ее образ, как и образ близняшек, стал поводом для создания множества мемов в интернете.
Atomic Heart — это шутер в альтернативном мире 1950-х годов, где СССР развил передовые технологии в области энергетики и робототехники. Игра вышла 21 февраля 2023 года на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК под управлением Windows.