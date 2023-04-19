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Героиню из Resident Evil 4 раздели и превратили в 2B из Nier: Automata

Для игры Resident Evil 4 вышла модификация, в которой персонажа Эшли превратили в робота 2B из Nier: Automata. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Героиню из Resident Evil 4 раздели и превратили в 2B из Nier: Automata
© Omen Apollo/Resident Evil 4

Автором модификации является энтузиаст Omen Apollo. Отмечается, что заменяющий костюм Эшли мод стал популярным среди фанатов — на сайте Nexusmods его скачали уже более 10 тыс. раз.

Чтобы активировать модификацию, нужно после распаковки всех необходимых файлов выбрать в игре костюм Jacket для Эшли, в результате чего ее наряд будет заменен на одежду персонажа 2B.

Автор мода утверждает, что в последней версии он устранил проблемы с текстурами в девятой главе, на которые ранее жаловались игроки.

Resident Evil 4 — это компьютерная игра в жанрах survival horror и шутера от третьего лица от студии Consumer Games Development Division. Это ремейк одноименной игры 2005 года, который вышел 24 марта 2023 года.

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