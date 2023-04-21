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Вышла Dead Island 2 — игру делали 11 лет

Сегодня состоялся релиз Dead Island 2 — зомби-экшена, который находился в разработке 11 лет. Проект доступен для игры на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Состоялся релиз Dead Island 2
© Чемпионат.com

Dead Island 2 — продолжение первой Dead Island, вышедшей в далёком 2011 году. Суть игры не изменилась, поскольку игрокам всё так же требуется убивать толпы зомби, улучшать оружие, выполнять задания и прокачивать персонажа.

Отличия второй части от первой в том, что местом действия сиквела стал солнечный и яркий Лос-Анджелес. Также в игре есть улучшенная физика, позволяющая буквально отрывать куски от тел зомби, мощные виды оружия, система карточек, влияющая на героев, и многое другое.

В Dead Island 2 нет русскоязычной озвучки, зато есть локализованные субтитры.

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