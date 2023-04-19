В «М.Видео-Эльдорадо» появился сервис по установке игр для PlayStation и Steam

В сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» начал работу сервис по установке игр для платформ PlayStation и Steam, c помощью которого пользователи из России смогут приобретать игры даже с учётом ограничений.

Чтобы получить доступ к сервису, нужно приобрести подписки для PlayStation на срок 1, 3 и 12 месяцев или коды пополнения Steam. Затем покупатель получит код, ссылку в личный кабинет и инструкцию для активации, которую можно пройти в боте в Telegram или WhatsApp. Как отметили «Игромании» в пресс-службе сети, сейчас есть подписки PlayStation для Турции и Польши.