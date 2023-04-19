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Valve работает над новым шлемом виртуальной реальности

Дизайнер по продуктам Valve Грег Кумер в свежем интервью упомянул, что компания работает над новым шлемом виртуальной реальности.

Valve работает над новым шлемом виртуальной реальности
© Игромания.ру

Раскрыть дополнительные детали он не смог, но отметил, что фирма заинтересована в VR-направлении и продолжает развивать его. Последнее заявление в теории может касаться как потенциального порта Half-Life: Alyx для PSVR 2, так и разработки новых VR-игр силами самой Valve. Кроме того, фирма в прошлом году опубликовала новый патент, связанный с VR-контроллером.

В 2019 году Valve уже выпустила свой шлем Valve Index, однако позже сосредоточилась на релизе и развитии портативной платформы Steam Deck, занимаясь этим вопросом и по сей день. Возможно, что уроки, извлечённые из работы над Deck, пригодятся компании и при создании нового шлема — к примеру, он может оказаться дешевле, чем его конкуренты.

В середине прошлого марта Valve, кстати, отпраздновала годовщину Steam Deck, добавив консоли новую функцию и заодно предоставив покупателям небольшую скидку.

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