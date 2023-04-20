Прокачка танков в World of Tanks: три самых частых ошибки новичков

World of Tanks — весьма немаленькая игра, поэтому порой новичкам тяжело разобраться, что именно стоит прокачивать в первую очередь и зачем. Чтобы сгладить ваше погружение в игру, рассказываем о трех самых распространенных ошибках при прокачке танковых веток.

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Не спешите продавать старые танки ради высших рангов

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Новые игроки часто стремятся открыть более продвинутые машины всеми возможными способами. Добравшись до желанных танков в древе исследования, новички нередко торопятся продавать старую технику менее высоких рангов, чтобы побыстрее поиграть на новенькой. Но так делать не стоит. Во-первых, для покупки новых танков вам предстоит регулярно фармить серебро, и это совершенно не сложно — но ровно до тех пор, пока вам есть, на чем играть. Чем больше машин стоит в вашем парке техники, тем больше возможностей заработать валюту на новые.

Во-вторых, всегда есть вероятность, что новенькая покупка может разочаровать. Не понравится мобильность, ощущения, огневая мощь — да хоть звуковые эффекты, причины могут быть разными. Если вы продали старый танк для того, чтобы сразу купить новый, то придется страдать на нелюбимой машине и дальше. Другими словами, не торопитесь: потихоньку накопите серебро сами и продавайте старье только после того, как попробуете что-то из недавно открытой техники.

Не исследуйте все модули подряд

Пожалуй, одна из самых распространенных ошибок среди новичков. Если вы собираетесь прокачать ту или иную ветку побыстрее, то мы не советуем заниматься прокачкой всех танковых модулей без исключения. Не каждое орудие понадобится для открытия следующего танка, и еще меньший процент пригодится в матчах против других игроков. Не забывайте сравнивать характеристики модулей, проверяйте, что на какой танк идет и постарайтесь всегда выбирать оптимальные варианты. Например, иногда для быстрого перехода на следующий ранг можно пожертвовать радиостанцией или топовой башней.

Сосредоточьтесь на прокачке одной танковой ветки