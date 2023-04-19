Выбираем хорошую видеокарту для игр в 4K: RTX 4070 против 3080 Ti

На YouTube-канале Mark PC эксперты сравнили производительность RTX 4070 и RTX 3080 Ti в семи современных играх. Кто из них окажется быстрее?

В Red Dead Redemption 2 в 4К с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 66 к/с (RTX 4070) и 69 к/с (RTX 3080 Ti), в очень редких событиях - 13 к/с и 2 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с теми же параметрами и в том же разрешении, что и первая игра. В среднем в ней удалось получить 51 к/с (с RTX 4070) и 47 к/с (RTX 3080 Ti), в крайне редких событиях - 25 и 38 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla шла со средней частотой кадров в районе 64 к/с (с RTX 4070) и 61 к/с (с RTX 3080 Ti), в очень редких событиях - 52 к/с и 2 к/с.

Mark PC

God of War шла со средним FPS 73 к/с (RTX 4070) и 75 к/с (RTX 3080 Ti), в очень редких событиях - со снижением до 37 к/с и 2 к/с.

Watch Dogs Legion запускалась со средней частотой кадров в районе 64 к/с и 62 к/с (с RTX 4070 и RTX 3080 Ti соответственно). В крайне редких событиях производительность снижалась до 43 к/с и 2 к/с.

В Horizon Zero Dawn средняя производительность находилась на уровне 170 к/с и 196 к/с (с RTX 4070 и RTX 3080 Ti), в очень редких событиях она опускалась до 57 к/с и 1 к/с.

Doom Eternal шла со средней частотой кадров 84 к/с (RTX 4070) и 77 к/с (RTX 3080 Ti), в крайне редких событиях - с 47 к/с и 2 к/с.

Вывод

В большинстве случаев RTX 3080 Ti показывала в играх лучшие результаты, чем её конкурент. В целом во всех семи проектах разница между видеокартами по среднему FPS составила 2% (82 к/с у RTX 4070 и 84 к/с у RTX 3080 Ti).

Характеристики игровых сборок: