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Для Postal 2 вышло обновление в честь 20-летия игры: добавили

В честь 20-летнего юбилея разработчики кутового шутера Postal 2 подготовили большое обновление Steam-версии игры для Windows и Linux.

Для Postal 2 вышло обновление в честь 20-летия игры
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Авторы добавили в игру два новых режима — классический и «Две недели в раю». Кроме того, теперь игроки смогут выбрать любой день, опробовать новые читы и услышать ранее неиспользуемые фразы от главного персонажа.

Помимо внутриигровых фишек, апдейт содержит мод Xpatch, который включает в себя вырезанный контент и исправление технических ошибок. Авторы шутера также отчитались, что теперь в Postal 2 можно без проблем играть на Steam Deck.

Шутер от первого лица Postal 2 от студии Running With Scissors вышел в 2003 году и получил популярность благодаря чёрному юмору и большому количеству сцен насилия.

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