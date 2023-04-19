The Lord of the Rings: Gollum стала требовательнее к видеокартам

Создатели The Lord of the Rings: Gollum обновили системные требования игры на её странице в Steam. Теперь грядущее приключение Голлума нуждается в более мощных видеокартах.

Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Предзаказы игры стартовали на прошлой неделе.