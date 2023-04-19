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The Lord of the Rings: Gollum неожиданно стала требовательнее к видеокартам

Создатели The Lord of the Rings: Gollum обновили системные требования игры на её странице в Steam. Теперь грядущее приключение Голлума нуждается в более мощных видеокартах.

The Lord of the Rings: Gollum стала требовательнее к видеокартам
© Игромания.ру

Минимальные системные требования (1080p, «средние» настройки графики, без трассировки лучей):

  • Процессор — Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600;
  • Видеокарта — Nvidia RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) (раньше было: Nvidia GTX 1080 или RTX 2060);
  • Оперативная память — 16 ГБ;
  • Место на диске — 45 ГБ;
  • Дополнительно: Windows 10/11, DirectX 11.

Рекомендуемые системные требования (1440p, «высокие» настройки графики, с трассировкой лучей):

  • Процессор — Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;
  • Видеокарта — RTX 4070 (с DLSS «Качество») или AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) (раньше было: RTX 3080 (с DLSS «Качество»));
  • Оперативная память — 32 ГБ;
  • Место на диске — 45 ГБ.
  • Дополнительно: Windows 10/11, DirectX 12.

Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Предзаказы игры стартовали на прошлой неделе.

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