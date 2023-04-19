The Lord of the Rings: Gollum стала требовательнее к видеокартам

The Lord of the Rings: Gollum неожиданно стала требовательнее к видеокартам
Создатели The Lord of the Rings: Gollum обновили системные требования игры на её странице в Steam. Теперь грядущее приключение Голлума нуждается в более мощных видеокартах.
Минимальные системные требования (1080p, «средние» настройки графики, без трассировки лучей):
- Процессор — Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600;
- Видеокарта — Nvidia RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) (раньше было: Nvidia GTX 1080 или RTX 2060);
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ;
- Дополнительно: Windows 10/11, DirectX 11.
Рекомендуемые системные требования (1440p, «высокие» настройки графики, с трассировкой лучей):
- Процессор — Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;
- Видеокарта — RTX 4070 (с DLSS «Качество») или AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) (раньше было: RTX 3080 (с DLSS «Качество»));
- Оперативная память — 32 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
- Дополнительно: Windows 10/11, DirectX 12.
Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Предзаказы игры стартовали на прошлой неделе.