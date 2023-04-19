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1 час назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступна бесплатно с 19 по 26 апреля

Чемпионат.com

Студия Activision официально сообщила о том, что многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступен в течение ограниченного времени с 19 по 26 апреля.

Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступна бесплатно с 19 по 26 апреля
Фото: ACTIVISIONACTIVISION

Предполагается, что всего будет доступно большое количество классических карт и игровых режимов.

Речь идёт о ряде режимов в формате «2 на 2» и «6 на 6» (в том числе Deathmatch и Hardpoint), а также о «королевской битве» Warzone 2.0.

ACTIVISION

Эти и некоторые другие режимы Call of Duty: Modern Warfare 2 будут доступны c 19 апреля 20:00 до 26 апреля 20:00 по московскому времени.

В середине марта Activision выпустила обновление для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2, в котором разработчики добавили в игру новую карту и другой контент.

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