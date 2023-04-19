Геймдиректор Overwatch 2 рассказал о новом управлении навыками Ткача Жизни

Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер раскрыл подробности обновлённого управления навыками Ткача Жизни, нового героя поддержки, который появился в игре со стартом четвёртого сезона.

Изменения вступят в силу уже на следующей неделе. Келлер подчеркнул, что они станут дефолтными, но игроки смогут вернуться к старому управлению при желании.