Геймдиректор Overwatch 2 рассказал о новом управлении навыками Ткача Жизни
Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер раскрыл подробности обновлённого управления навыками Ткача Жизни, нового героя поддержки, который появился в игре со стартом четвёртого сезона.
- «Град шипов» станет альтернативным режимом огня.
- «Платформа-лепесток» заменит «Рывок восстановления» на «Способности 1». Той же клавишей можно будет отменить «Платформу-лепесток».
- «Рывок восстановления» перейдёт на двойной прыжок.
- Автоматическая перезарядка шипов будет происходить медленнее.
Изменения вступят в силу уже на следующей неделе. Келлер подчеркнул, что они станут дефолтными, но игроки смогут вернуться к старому управлению при желании.
Позже на этой неделе ведущий дизайнер героев Overwatch 2 расскажет об изменениях баланса Ткача Жизни.