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Геймдиректор Overwatch 2 рассказал о новом управлении навыками Ткача Жизни

Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер раскрыл подробности обновлённого управления навыками Ткача Жизни, нового героя поддержки, который появился в игре со стартом четвёртого сезона.

Геймдиректор Overwatch 2 рассказал о новом управлении навыками Ткача Жизни
© Игромания.ру
  • «Град шипов» станет альтернативным режимом огня.
  • «Платформа-лепесток» заменит «Рывок восстановления» на «Способности 1». Той же клавишей можно будет отменить «Платформу-лепесток».
  • «Рывок восстановления» перейдёт на двойной прыжок.
  • Автоматическая перезарядка шипов будет происходить медленнее.

Изменения вступят в силу уже на следующей неделе. Келлер подчеркнул, что они станут дефолтными, но игроки смогут вернуться к старому управлению при желании.

Позже на этой неделе ведущий дизайнер героев Overwatch 2 расскажет об изменениях баланса Ткача Жизни.

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