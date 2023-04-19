Dead Island 2 сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором можно посмотреть на версии Dead Island 2 для ПК, PS5 и Xbox Series. Автор ролика пришёл к выводу, что проект отлично работает на каждой из платформ, что особенно удивительно для 2023 года.
Создатель ролика остался доволен техническим состоянием проекта. Он отлично смотрится как на мощном ПК, так и на Xbox Series S. Если и есть какие-то отличия между версиями, то они не критические.
Что ещё стало известно из ролика:
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Deep Silver.
Dead Island 2 выйдет 21 апреля на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.