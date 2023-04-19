Психолог рассказала о причинах зависимости от компьютерных игр

Психолог Евгения Морозова рассказала россиянам, из-за чего возникает игровая зависимость и как с ней бороться.

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По словам Морозовой, зависимость от компьютерных игр возникает из-за потери чувства безопасности, в связи с чем у человека появляются тревожно-депрессивные симптомы.

Вследствие этого формируются зависимости, в том числе и от игр, так как с их помощью человек может получить гормон радости дофамин, которого ему не хватает.

– Игры – это яркий мир, куда люди с депрессией зачастую погружаются. Ставки и игры – это источник адреналина и дофамина, а для человека с депрессивной симптоматикой это необходимость, – пояснила психолог.

Она также добавила, что к развитию игромании может подтолкнуть повышенная тревожность. Стараясь избавиться от нее, человек погружается в мир игр, где чувствует себя в безопасности. Помимо этого, в процессе игры происходит выброс адреналина, которого обычно недостает людям с депрессией.