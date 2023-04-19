Психолог рассказала о причинах зависимости от компьютерных игр

Психолог Евгения Морозова рассказала россиянам, из-за чего возникает игровая зависимость и как с ней бороться.
По словам Морозовой, зависимость от компьютерных игр возникает из-за потери чувства безопасности, в связи с чем у человека появляются тревожно-депрессивные симптомы.
Вследствие этого формируются зависимости, в том числе и от игр, так как с их помощью человек может получить гормон радости дофамин, которого ему не хватает.
– Игры – это яркий мир, куда люди с депрессией зачастую погружаются. Ставки и игры – это источник адреналина и дофамина, а для человека с депрессивной симптоматикой это необходимость, – пояснила психолог.
Она также добавила, что к развитию игромании может подтолкнуть повышенная тревожность. Стараясь избавиться от нее, человек погружается в мир игр, где чувствует себя в безопасности. Помимо этого, в процессе игры происходит выброс адреналина, которого обычно недостает людям с депрессией.
Для того, чтобы избавиться от зависимости, необходимо отстраниться от ее предмета на долгий период, то есть полностью изолироваться от игр без возможности к ним вернуться, порекомендовала Морозова в интервью изданию Lenta.ru.