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1 час назад

Просмотры беты Diablo 4 на Twitch в марте обогнали ремейк Resident Evil 4

Игромания.ру

По данным StreamElements и Rainmaker.gg, в марте 2023 года пользователи Twitch посмотрели 1,56 млрд часов прямых трансляций.

Просмотры беты Diablo 4 на Twitch в марте обогнали ремейк Resident Evil 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это на 5% меньше по сравнению с показателем февраля, где также наблюдалось падение часов просмотра на 8%. Отмечается, что первый квартал 2023 года оказался довольно стабильным, а разница в просмотрах с четвёртым кварталом 2023 года составила менее 1%.

Самым просматриваемым стримером в марте вновь стал xQc, сбросив лидера позапрошлого месяца KaiCenat. Что касается игр, то топ оставался относительно постоянным, но в нём появились и две новинки: бета-версия Diablo IV и ремейк Resident Evil 4. При этом первая опередила вторую по часам просмотра, правда, отрыв у неё небольшой — 28 млн часов против 27,6 млн часов.

Кроме того, Twitch вновь успели оштрафовать в России — в этот раз за неудаление фейковой информации, касающейся «СВО, ядерной войны и всеобщей мобилизации». В итоге платформу наказали на 4 млн рублей. Общая же сумма местных штрафов к Twitch составила уже порядка 20 млн рублей.

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