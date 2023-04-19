Просмотры беты Diablo 4 на Twitch в марте обогнали ремейк Resident Evil 4

По данным StreamElements и Rainmaker.gg, в марте 2023 года пользователи Twitch посмотрели 1,56 млрд часов прямых трансляций.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это на 5% меньше по сравнению с показателем февраля, где также наблюдалось падение часов просмотра на 8%. Отмечается, что первый квартал 2023 года оказался довольно стабильным, а разница в просмотрах с четвёртым кварталом 2023 года составила менее 1%.

Самым просматриваемым стримером в марте вновь стал xQc, сбросив лидера позапрошлого месяца KaiCenat. Что касается игр, то топ оставался относительно постоянным, но в нём появились и две новинки: бета-версия Diablo IV и ремейк Resident Evil 4. При этом первая опередила вторую по часам просмотра, правда, отрыв у неё небольшой — 28 млн часов против 27,6 млн часов.