Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor на Xbox

Предзаказавшие Star Wars Jedi: Survivor на платформе Xbox уже могут скачать копию игры на свои устройства.

Фото: ELECTRONIC ARTS ELECTRONIC ARTS

Примечательно, что версия для консолей Series S весит всего 44 гигабайта, а на приставки Series X — более чем в три раза больше, 139 ГБ. Ожидается, что на ПК игра будет занимать ещё больше — около 155 гигабайт.

Star Wars Jedi: Survivor официально выходит 28 апреля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В России официального релиза не будет, но в сетевых магазинах с начала июня будут доступны физические копии для игровых приставок.