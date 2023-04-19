$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor на Xbox

Чемпионат.com

Предзаказавшие Star Wars Jedi: Survivor на платформе Xbox уже могут скачать копию игры на свои устройства.

Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor на Xbox
Фото: ELECTRONIC ARTSELECTRONIC ARTS

Примечательно, что версия для консолей Series S весит всего 44 гигабайта, а на приставки Series X — более чем в три раза больше, 139 ГБ. Ожидается, что на ПК игра будет занимать ещё больше — около 155 гигабайт.

Star Wars Jedi: Survivor официально выходит 28 апреля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В России официального релиза не будет, но в сетевых магазинах с начала июня будут доступны физические копии для игровых приставок.

Игра станет сюжетным продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order, которая вышла осенью 2019 года. Тогда релиз собрал в целом положительные оценки специалистов и геймеров.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий