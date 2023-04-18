Игроки The Callisto Protocol теперь могут пропускать сюжетные ролики

Разработчики The Callisto Protocol объявили о выходе обновления 5.01, в работе над которым им очень помогли отзывы и советы игроков. И главным новшеством патча названа давно востребованная функция: возможность пропускать сюжетные ролики.
Помимо этого, создатели представили новый режим Dismemberment. В нём игроки могут расчленять врагов, однако не могут зарабатывать достижения и трофеи кампании. Ни о каких других новшествах и исправлениях разработчики не сообщают.
The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года на правах одной из самых ожидаемых игр. Однако релиз разочаровал и игроков, и создателей: компания Krafton была недовольна продажами, а игроки остались недовольны проектом. В Steam у него всё ещё смешанные отзывы, хотя рекомендует игру уже 68% покупателей.