$81.60-0.0389.57-0.09
43 минуты назад

Игроки The Callisto Protocol теперь могут пропускать сюжетные ролики

Игромания.ру

Разработчики The Callisto Protocol объявили о выходе обновления 5.01, в работе над которым им очень помогли отзывы и советы игроков. И главным новшеством патча названа давно востребованная функция: возможность пропускать сюжетные ролики.

Игроки The Callisto Protocol теперь могут пропускать сюжетные ролики
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Помимо этого, создатели представили новый режим Dismemberment. В нём игроки могут расчленять врагов, однако не могут зарабатывать достижения и трофеи кампании. Ни о каких других новшествах и исправлениях разработчики не сообщают.

The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года на правах одной из самых ожидаемых игр. Однако релиз разочаровал и игроков, и создателей: компания Krafton была недовольна продажами, а игроки остались недовольны проектом. В Steam у него всё ещё смешанные отзывы, хотя рекомендует игру уже 68% покупателей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий