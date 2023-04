Создатели серии Remothered анонсировали «диснеевский» хоррор Bye Sweet Carole

Крис Дэррил, сценарист и режиссёр серии Remothered, и его новая итальянская студия Little Sewing Machine анонсировали новый проект. Это приключенческий хоррор Bye Sweet Carole, издателем которго выступит французская компания Just For Games.Новый проект создают в стиле классических диснеевских мультфильмов. Его героиня, Лана Бентон, пытается раскрыть правду о загадочном исчезновении Кэрол Симмонс. Девочка сбежала из приюта, кишащего дикими кроликами. И на её поисках настаивает зловещий старик в шляпе. Следы заводят Лану в сад грёз, где ей будут противостоять таинственные существа."Dear Carole...It's been weeks since you left..." ️#byesweetcarole#ChrisDarril's Bye Sweet Caroleby #LittleSewingMachine.#indiedev #disney #survivalhorror #indiegame #traditionalanimation pic.twitter.com/cqHuJ3p5RF— Chris Darril (@chrisdarril) December 29, 2021За новый проект Крис Дэррил взялся на почве недовольства работой над Remothered: Broken Porcelain. Игра Bye Sweet Carole частично основана на незаконченном 2D-прототипе Remothered. В работе участвуют сценарист Марк Дарин и композитор Лука Бальбони.Bye Sweet Carole выходит в 2024 году на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.