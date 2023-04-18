Аддон Burning Shores для Horizon Forbidden West выйдет полностью на русском языке

Как сообщают российские пользователи PlayStation на DTF, дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West получило полную локализацию на русский язык. Об этом стало известно раньше времени благодаря австралийским аккаунтам, где расширение уже поступило в продажу.

Кроме того, есть и другая хорошая новость для фанатов серии: «Пылающие берега» можно приобрести для профиля другого региона и запустить на российском аккаунте. Расширение без проблем запустится, как будто бы оно было приобретено в том же регионе, что и оригинальный проект.