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Аддон Burning Shores для Horizon Forbidden West выйдет полностью на русском языке

Как сообщают российские пользователи PlayStation на DTF, дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West получило полную локализацию на русский язык. Об этом стало известно раньше времени благодаря австралийским аккаунтам, где расширение уже поступило в продажу.

Аддон Burning Shores для Horizon Forbidden West выйдет полностью на русском языке
© SONY

Кроме того, есть и другая хорошая новость для фанатов серии: «Пылающие берега» можно приобрести для профиля другого региона и запустить на российском аккаунте. Расширение без проблем запустится, как будто бы оно было приобретено в том же регионе, что и оригинальный проект.

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События Burning Shores развернутся после финала оригинальной Forbidden West и расскажут о путешествии Элой в Лос-Анджелес после наступления апокалипсиса. Игроки смогут посетить многие знаковые места города, включая обсерваторию Гриффита и «Аллею Славы».

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