Пошаговый рогалик Desktop Dungeons отдают в Steam бесплатно

Студия QCF Design сегодня выпустила в Steam головоломку с элементами рогалика Desktop Dungeons: Rewind. И в честь релиза решила подарить всем желающим оригинальную Desktop Dungeons, которая вышла в 2013 году.
В Desktop Dungeons нам предстоит пробиваться через фантастические подземелья, причём каждое прохождение занимает менее десяти минут. А процедурно сгенерированные подземелья меняются с каждой новой сессией, делая приключение невероятно реиграбельным.
Забрать Desktop Dungeons бесплатно можно до 25 апреля. А для тех, кто ранее уже купил эту игру, разработчики делают особый подарок: для них становится бесплатным её ремейк, Desktop Dungeons: Rewind. Остальные могут купить игру за 424 рубля: до 25 апреля она доступна со скидкой.