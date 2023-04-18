Пошаговый рогалик Desktop Dungeons отдают в Steam бесплатно

Студия QCF Design сегодня выпустила в Steam головоломку с элементами рогалика Desktop Dungeons: Rewind. И в честь релиза решила подарить всем желающим оригинальную Desktop Dungeons, которая вышла в 2013 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Desktop Dungeons нам предстоит пробиваться через фантастические подземелья, причём каждое прохождение занимает менее десяти минут. А процедурно сгенерированные подземелья меняются с каждой новой сессией, делая приключение невероятно реиграбельным.