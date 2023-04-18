Новый кровожадный трейлер Diablo 4 посвятили Варвару

Blizzard продолжает знакомить игроков с классами, которые будут доступны в боевике Diablo IV. И на этот раз эффектный, хоть и короткий, трейлер посвятили Варвару, которого часто рекомендуют новичкам в качестве стартового класса.

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Варвар — класс, ориентированный на рукопашный бой, с высокой силой и выносливостью. Хотя у Варвара и есть несколько умений для атак на расстоянии, по-настоящему его мощь проявляется в ближнем столкновении и атаках по площади.

Варвар в Diablo IV сможет использовать четыре слота под оружие, в том числе двуручное, меняя его посреди боя, чтобы воспользоваться всей палитрой навыков. А дополняют образ жестокого воителя его боевые крики.