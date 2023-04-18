У The Sims 4 более 70 миллионов игроков со всего мира

Electronic Arts заявила, что аудитория симулятора жизни The Sims 4 сейчас составляет более 70 миллионов игроков со всего мира. Это делает проект, вышедший в 2014 году, самой популярной игрой за всю историю серии, которой уже исполнилось 23 года.
Как мы помним, базовая игра The Sims 4 стала бесплатной в октябре 2022 года. Издательство сообщает, что после этого с ней познакомилось 16 миллионов новых игроков, а среднее количество еженедельных пользователей увеличилось на 53%.Успехов добилось и последнее платное дополнение Growing Together, которое вышло в марте. За первую неделю его продажи оказались выше, чем у всех прочих расширений с 2015 года.
Изначально The Sims 4 вышла на РС в сентябре 2014 года, а в 2017 году появилась на PlayStation 4 и Xbox One. По данным EA, доход от игры по состоянию на февраль 2019 года составил более миллиарда долларов. В феврале 2021 года в неё играло более 33 миллионов человек.