Хакерша Empress закрыла чат с фанатами почти сразу после открытия

Популярная хакерша Empress, известная по взлому Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 и других известных игр, решила открыть чат с подписчиками своего сообщества в «Телеграме» (почти 200 тыс. человек).

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Однако спустя несколько минут девушка была вынуждена закрыть чат из-за спама и ряда оскорбительных сообщений. Сначала Empress сообщила, что открыла комментарии для обсуждения её постов и не собирается читать ответы, а чуть позже полностью ограничила отправку сообщений.

«Эта группа не модерируется, и с таким отвратительным поведением, которое мы наблюдаем здесь, идея открыть комментарии никогда не сработает».