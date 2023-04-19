Раскрыты подробности конкурента Steam Deck от ASUS

В базе Федеральной комиссии по связи США появились некоторые характеристики портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally, который называют серьёзным конкурентом Steam Deck от Valve.

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Реестр указывает, что устройство получит восьмиядерный процессор Ryzen 7 7840U и графический чип Radeon 780M. Вероятно, чип будет отличаться от оригинала, так как ранее ASUS заявляла о планах модернизировать его для ASUS ROG Ally.

При этом в Steam Deck используется лишь четырёхъядерный процессор. Ранее также сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (120 Hz против 60 Hz).