В скандальную The Day Before дадут сыграть до выхода

Якутская студия Fntastic поделилась новыми деталями разработки постапокалиптического экшена The Day Before. Авторы заявили, что производство идёт по плану: они полностью уверены в дате релиза, которая назначена на 10 ноября.

Фото: FNTASTIC FNTASTIC

Разработчики заявили, что ближе к выходу игры планируют провести открытое бета-тестирование проекта, в котором смогут принять участие все желающие. В Fntastic хотят использовать отзывы после теста для того, чтобы улучшить качество финального проекта. При этом разработчики не сообщили даже примерную дату будущего тестирования.