Якутские разработчики The Day Before официально подтвердили дату выхода игры

Разработчики шутера The Day Before из якутской студии Fntastic в официальном Discord-канале игры заявили, что релиз игры состоится 10 ноября, и никаких переносов не предвидится.

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«У нас есть несколько интересных новостей, которыми мы хотим поделиться с вами относительно The Day Before. Мы рады сообщить, что игра официально выйдет 10 ноября 2023 года без каких-либо задержек», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Авторы игры поблагодарили фанатов за ожидание и пообещали, что игра будет соответствовать высоким стандартами качества. Вместе с тем было заявлено, что перед выходом The Day Before пройдет бета-тестирование, в рамках которого желающие смогут попробовать сыграть в шутер.