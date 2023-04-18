Якутские разработчики The Day Before официально подтвердили дату выхода игры
Разработчики шутера The Day Before из якутской студии Fntastic в официальном Discord-канале игры заявили, что релиз игры состоится 10 ноября, и никаких переносов не предвидится.
«У нас есть несколько интересных новостей, которыми мы хотим поделиться с вами относительно The Day Before. Мы рады сообщить, что игра официально выйдет 10 ноября 2023 года без каких-либо задержек», — говорится в официальном сообщении разработчиков.
Авторы игры поблагодарили фанатов за ожидание и пообещали, что игра будет соответствовать высоким стандартами качества. Вместе с тем было заявлено, что перед выходом The Day Before пройдет бета-тестирование, в рамках которого желающие смогут попробовать сыграть в шутер.
В начале 2023 года игра The Day Before, разрабатываемая якутской студией, пропала из магазина Steam. Оказалось, что одноименный товарный знак принадлежит корейскому разработчику Ли Сон Чжэ, который зарегистрировал название еще в 2010 году для мобильного приложения календаря. Вероятнее всего, Fntastic и Ли Сон Чжэ договорились о передаче товарного знака.