Вышло дополнение Domination для Europa Universalis 4

Состоялся релиз дополнения Domination для Europa Universalis 4, где игроки получат доступ к новым заданиям и возможностям.

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К примеру, у Османской империи изменили древо завоеваний, добавив награды за продвижение, новую систему эялетов, сословие янычар и «Борьбу за власть в Османской империи». У Китая включили различные цепочки задач для Хань Мин и империй вроде Цин — игрокам придётся выбирать тактику между экспансией и внутренней стабильностью.

Любителям японской державы потребуется побороть влияние сегуна и даймё, а Россию нужно будет освободить от татарского игра и заодно модернизировать. Дополнительные задания и механики появились у Испании, Франции, Великобритании и малых наций.