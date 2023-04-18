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28 минут назад

Возможности и история — вышло дополнение Domination для Europa Universalis 4

Игромания.ру

Состоялся релиз дополнения Domination для Europa Universalis 4, где игроки получат доступ к новым заданиям и возможностям.

Вышло дополнение Domination для Europa Universalis 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К примеру, у Османской империи изменили древо завоеваний, добавив награды за продвижение, новую систему эялетов, сословие янычар и «Борьбу за власть в Османской империи». У Китая включили различные цепочки задач для Хань Мин и империй вроде Цин — игрокам придётся выбирать тактику между экспансией и внутренней стабильностью.

Любителям японской державы потребуется побороть влияние сегуна и даймё, а Россию нужно будет освободить от татарского игра и заодно модернизировать. Дополнительные задания и механики появились у Испании, Франции, Великобритании и малых наций.

Кроме того, в дополнение включены новые типы войск, графические материалы, музыка, свежие исторические подробности в меню (реформы, события и так далее). А ещё релиз Domination сопровождает бесплатное крупное обновление самой Europa Universalis 4 для всех игроков.

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