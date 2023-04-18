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«Cyberpunk 2077 лучше «Ведьмака 3»: стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр

Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.

Стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр
© Соцсети Ильи Мэддисона

Теперь в списке любимых игр Мэддисона сразу две части Fallout, культовая первая «Готика», Red Dead Redemption 2 и та самая Cyberpunk 2077.

Любимые игры Ильи Мэддисона:

  • Fallout 2
  • Gothic
  • Fallout: New Vegas
  • Red Dead Redemption 2
  • Cyberpunk 2077.

Интересно, что блогер продолжает стримить и выпускать видеоконтент после того, как несколько раз объявлял об окончании своей карьеры. В последний раз подобное заявление он делал в начале февраля, однако спустя несколько дней вернулся к трансляциям как ни в чём не бывало.

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