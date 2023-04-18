Стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр

Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.

Интересно, что блогер продолжает стримить и выпускать видеоконтент после того, как несколько раз объявлял об окончании своей карьеры. В последний раз подобное заявление он делал в начале февраля, однако спустя несколько дней вернулся к трансляциям как ни в чём не бывало.