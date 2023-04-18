Авторы Men of War 2 показали 20 минут геймплея спасательной операции

Авторы стратегии Men of War II, открытое тестирование которой начнётся 11 мая, поделились свежим роликом с игровым процессом. В нём показали множество механик, используемых в американской кампании времён Второй мировой войны.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики описывают действия в ролике следующим образом: «1944 год, Нормандия. Командование 7-го армейского корпуса США потеряло связь с артиллеристами. Специалисты подсчитали, что рота уже должна была достичь точки назначения. Лейтенанту Карлу Янгу, командиру 68-ой механизированной эскадрильи, было приказано провести спасательную операцию».

Две основные кампании игры посвящены истории борьбы СССР и союзников против Третьего рейха. В совместных и состязательных режимах будут ждать самые масштабные битвы в истории серии. Обещана и полная поддержка фанатских модификаций.