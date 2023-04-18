Elden Ring получила очередной патч

Разработчики Elden Ring выпустили очередной патч для ролевого проекта, который исправляет баги, заодно прокомментировав проблемы с трассировкой лучей.

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Авторы отметили, что после релиза патча 1.09. у некоторых игроков трассировка лучей включалась автоматически и негативно влияла на производительность или мешала запуску игры — им просто посоветовали проверить последнюю версию драйверов и настройки (отключив опцию).

Сам патч при этом исправляет баги, связанные с эффектами некоторых умений, предметов, оружия и тому подобных элементов. При этом «заплатка» 1.09.1 доступна для всех платформ.