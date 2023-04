За эльфийскую озвучку в The Lord of the Rings: Gollum не придётся доплачивать

Несколько дней назад стартовали предварительные заказы The Lord of the Rings: Gollum, а вместе с этим разработчики объявили о том, что в состав расширенного издания игры войдёт эльфийская озвучка.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.