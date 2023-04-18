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56 минут назад

За эльфийский язык в игре про Голлума из «Властелина колец» не придётся доплачивать

Чемпионат.com

Несколько дней назад стартовали предварительные заказы The Lord of the Rings: Gollum, а вместе с этим разработчики объявили о том, что в состав расширенного издания игры войдёт эльфийская озвучка.

За эльфийскую озвучку в The Lord of the Rings: Gollum не придётся доплачивать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Геймеры тут же стали выражать своё недовольство разработчикам, поскольку считают, что платить за озвучку в игре — не очень хороший шаг. Авторы поспешили прокомментировать ситуацию изданию Push Square.

По словам студии Daedalic Entertainment, услышать в игре эльфийскую речь можно будет и в стандартной версии игры, но в расширенной её будет больше, чтобы усилить атмосферу пребывания в Средиземье. Например, какие-то герои во время прохождения будут больше общаться на синдарине.

«Дополнение Sindarin VO добавляет больше эльфийской речи некоторым персонажам где-то на заднем плане. Во время прохождения Лихолесья и других частей Средиземья Голлум сможет слушать различные диалоги между эльфами. Эти диалоги дополняют атмосферу и мир».

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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