За эльфийскую озвучку в The Lord of the Rings: Gollum не придётся доплачивать

Несколько дней назад стартовали предварительные заказы The Lord of the Rings: Gollum, а вместе с этим разработчики объявили о том, что в состав расширенного издания игры войдёт эльфийская озвучка.

Геймеры тут же стали выражать своё недовольство разработчикам, поскольку считают, что платить за озвучку в игре — не очень хороший шаг. Авторы поспешили прокомментировать ситуацию изданию Push Square.

По словам студии Daedalic Entertainment, услышать в игре эльфийскую речь можно будет и в стандартной версии игры, но в расширенной её будет больше, чтобы усилить атмосферу пребывания в Средиземье. Например, какие-то герои во время прохождения будут больше общаться на синдарине.